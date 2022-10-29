Лондон и Вашингтон «намекнули» России на переговоры

США и Великобритания изменили отношение к России и посылают ей сигналы о стремлении к переговорам. Об этом заявил американский обозреватель Тед Снайдер.
«Свидетельством начавшихся изменений стало письмо конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом предпринять «инициативные дипломатические усилия» и активизировать «попытки по формированию приемлемых механизмов прекращения огня», – отмечает Снайдер.
И хоть Белый дом отклонил изложенные требования, сам факт его написания свидетельствует об изменении риторики в США. Еще один признак, по мнению обозревателя, заявление главы минобороны Великобритании Бена Уоллеса о желании деэскалации конфликта на Украине. Тед Снайдер считает, что комментарий Уоллеса и письмо Байдену говорят об изменении тона общения.
Подобные «намеки» со стороны США и Великобритании говорят об их стремлении к переговорам, передает «Российская газета».
Ранее «ФедералПресс» писал, что в поддержке Украины Америкой появились первые трещины.