Байден сравнил избиение мужа Пелоси со штурмом Капитолия

«Этот парень использовал те же кричалки, которые были в ходу 6 января во время атаки на Капитолий. Я это не придумываю, это было в новостях. Я не могу это гарантировать. Я могу сказать, о чем сообщалось. Он кричал: "Где Нэнси?"», – заявил Байден.