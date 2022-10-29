Байден сравнил избиение мужа Пелоси со штурмом Капитолия

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сравнил нападение человека с молотком на мужа спикера Конгресса Нэнси Пелоси Пола со штурмом Капитолия.
«Этот парень использовал те же кричалки, которые были в ходу 6 января во время атаки на Капитолий. Я это не придумываю, это было в новостях. Я не могу это гарантировать. Я могу сказать, о чем сообщалось. Он кричал: "Где Нэнси?"», – заявил Байден.
Штурм Капитолия произошел в 2020 году: после поражения на выборах Дональда Трампа его сторонники собрались у здания Конгресса США и силой ворвались внутрь. Тогда погибло несколько человек.
Ранее «СП» писала о том, что политолог прокомментировал заявление Джо Байдена, обвинившего Дональда Трампа в нынешних экономических проблемах Соединенных Штатов.