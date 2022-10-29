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25 минут назад

В Крыму заговорили о судьбе активов и собственности Зеленского

Елена Прошина

В Крыму ввели временные администрации в ряде компаний и предприятий полуострова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление спикера Государственного совета Крыма Владимира Константинова.

В Крыму заговорили о судьбе активов и собственности Зеленского
Фото: ТАССТАСС

Он сообщил, что сделан первый шаг на этапе реализации Постановления Госсовета, которое дозволило передавать в собственность Республики имущество иностранцев, а также других стран. «Новацентр», Бахчисарайский цементный завод, Альминский комбинат стройматериалов в Бахчисарае принадлежат украинским гражданам. Также комиссия Совета министров Крыма в настоящее время разбирается с собственностью лидера Украины Владимира Зеленского на российском полуострове.

Изменения в законодательство, позволяющие признать собственностью республики имущество иностранных граждан, Госсовет Крыма внес на рассмотрение 18 октября текущего года. Тогда стало известно, что это будет касаться земельных участков и других объектов недвижимости и прочего имущества, которые находились в собственности по данным на 24 февраля 2022 года.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинским гражданам принадлежит ряд торговых и туристических объектов на полуострове, а также квартиры и дома. Среди владельцев он называл Владимира Зеленского и прочих украинских высокопоставленных чиновников.

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