Европейская страна напрочь отказалась вести диалог с Путиным

Латвии следует подождать, когда численность войск НАТО на территории республики увеличится, а не вести диалог с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение высказал президент Латвии Эгилс Левитс в беседе с Foreign Policy.

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Журналист издания напомнил латвийскому лидеру, что сейчас на территории страны находятся около четырех тысяч военнослужащих Североатлантического альянса. На саммите в Мадриде союзные государства пообещали Риге, что создадут более значительную группировку, однако этого не произошло.

«Решения саммита еще предстоит выполнить. Мы подписали соглашение с Канадой об увеличении численности войск до размера бригады. Невозможно удержать Владимира Путина, объясняя ему по телефону, что он делает что-то не так, и призывая его отказаться от своих намерений», — заявил о нежелании вести переговоры с российским лидером Левитс.