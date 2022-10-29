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45 минут назад

В США выступили против перевода Украине изъятых активов россиян

Lenta.ruиещё 1

Группа республиканцев в Конгрессе США выступила против внесения в оборонный бюджет положения, которое позволит Вашингтону переводить Украине доходы с изъятого имущества россиян. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

В США выступили против перевода Украине изъятых активов россиян
Фото: ТАССТАСС

Как рассказали собеседники издания, республиканцы считают, что положение не было полностью проверено, поэтому этот пункт должны рассмотреть юридические комитеты в Сенате и Палате представителей.

По словам представителя республиканцев в комитете по финансовым услугам в Палате представителей Лоры Пиви, существует широкое сопротивление этому положению, хотя в палате члены обеих партий одобрили его как часть своего проекта оборонного бюджета.

В свою очередь сотрудник аппарата Демократической партии считает, что, республиканцы, блокируя пункт, хотят привлечь демократов к некоему политическому торгу.

Ранее республиканцы допустили «перекрытие крана» финансирования Украины в случае своей победы на выборах в Палату представителей США, которые пройдут 8 ноября. Так, член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг считает, что Вашингтон может перестать поддерживать Киев из-за изменения мнения американских избирателей.

В мире,Демократическая партия США,Конгресс США,
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