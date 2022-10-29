Глава МАГАТЭ Гросси рассказал о вызове для Америки

Соединенные Штаты утратили первенство на мировых коммерческих рынках ядерных реакторов, оно перешло к России. Об этом заявил в пятницу генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"Считаю, что это вызов для Америки. Она традиционно была лидером. Она утратила это лидерство", - отметил Гросси, комментируя вопрос о коммерческих технологиях ядерной энергетики.
По его словам, в настоящее время "главный поставщик [коммерческих ядерных технологий на мировые рынки] - российский", то есть Росатом.
"Я слышал, как министр энергетики [США Дженнифер Грэнхолм] заявляла: мы хотим восстановить это лидерство. Конечно, для этого надо переходить от слов к делу. И я вижу, как [в США] принимаются определенные очень интересные решения, чтобы поддержать национальную ядерную промышленность, которая, конечно, незаменима внутри страны ввиду ситуации в энергетике, но также в международном плане", - сказал руководитель МАГАТЭ, выступая на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне.
В связи с этим он констатировал наличие у США значительного научно-технического потенциала. Есть "огромные возможности для американской гражданской ядерной энергетики", прогнозировал Гросси. При этом он указал, что Росатом и Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) используют отличные от американских конкурентов модели финансирования. Благодаря этому российские и китайские специалисты имеют возможность действовать на мировых рынках более гибко, убежден Гросси. "Совершенно очевидно, что экономическая модель иная. Главный поставщик - российский. И очень активна китайская CNNC. Разумеется, они используют другую модель финансирования, что позволяет им двигаться с большей гибкостью, в том числе на международных рынках. Так что это вызов для американских компаний за рубежом", - подчеркнул глава агентства.
"Но я вижу, что есть ясное понимание этого [правительством США]. Мы видим, к примеру, <...> инициативы американских компаний в Восточной Европе", - добавил Гросси. Он пояснил, что имеет в виду, в частности, Польшу, Чехию и Румынию, в которых теперь появляются "американские действующие лица". "До этого вы их не видели участвующими в конкуренции [там]. Всегда были [в прошлом] французы, может быть, корейцы. И, конечно, россияне и китайцы. Но американцев вы [прежде] не видели. А теперь видите", - уточнил Гросси.