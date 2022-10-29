Глава МАГАТЭ Гросси рассказал о вызове для Америки

"Но я вижу, что есть ясное понимание этого [правительством США]. Мы видим, к примеру, <...> инициативы американских компаний в Восточной Европе", - добавил Гросси. Он пояснил, что имеет в виду, в частности, Польшу, Чехию и Румынию, в которых теперь появляются "американские действующие лица". "До этого вы их не видели участвующими в конкуренции [там]. Всегда были [в прошлом] французы, может быть, корейцы. И, конечно, россияне и китайцы. Но американцев вы [прежде] не видели. А теперь видите", - уточнил Гросси.