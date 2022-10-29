В столице Буркина-Фасо прошла акция в поддержку отношений с Россией

Демонстрация против присутствия Франции и в поддержку развития отношений с Россией прошла в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу.

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Участие приняли несколько сотен человек, которые собрались у посольства и военной базы Франции в Камбуансе, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство France Presse.

Демонстрантам разрешили передать в представительство письмо с требованием Парижу покинуть территорию Буркина-Фасо в течение 72 часов.

«Многие также размахивали флагами России, страны, с которой, по их (демонстрантов) словам, они хотели бы, что их новые руководители активизировали отношения», – говорится в сообщении агентства.

Один из протестующих заявил, что народ Буркина-Фасо «хочет идти с Россией».