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35 минут назад

СМИ: США столкнутся с жестким ответом КНР

Елена Прошина

Американские власти в своей новой стратегии обороны страны развивают курс на конфронтацию с Китаем и пренебрегают возможностями для укрепления мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего помощника министра обороны США Часа Фримэна.

СМИ: Вашингтон столкнется с жестким ответом КНР
Фото: ТАССТАСС

По его словам, на фоне этого Вашингтон должны быть готов к ответу со стороны Пекина. В размешенной стратегии военное ведомство США назвало КНР единственным соперником США, который стремится перекроить имеющийся миропорядок и располагает увеличивающимся потенциалом для этого. Фримэн считает, что эта стратегия подтверждает и дополняет декларацию экономической и технологической войны США против Китая. Как отметил политик, Пекин на это отреагирует, однако неизвестно, каким образом.

Экс-помощник главы Пентагона отметил очередное проявление долгосрочной политики властей США, нацеленной на сохранение глобального доминирования, так как новый документ делает акцент на угрозы военной конфронтации для содействия уменьшению напряженности в мире, в том числе – в Индо-Тихоокеанском регионе.

Стратегия ставит знак равенства между сдерживанием и военной конфронтацией и никак не содействует перспективам мира, подчеркнул Фримэн.

В мире,Пентагон,
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