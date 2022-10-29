В США назвали Байдена угрозой миру

Американский журнал Foreign Affairs выступил с осуждением политики президента Джо Байдена . Издание считает, что Байден доведет мир до разрушения глобальной экономики.

«Длительный конфликт на Украине подорвет мировую экономику. Наиболее важные торговые партнеры и союзники Соединенных Штатов в Европе пострадают сильнее всего, главным образом из-за роста цен на энергоносители», – пишет Foreign Affairs.

Издание отмечает, что стремление Белого дома во чтобы то ни стало поддерживать Украину ударит по самим США, ослабляя возможности Америки противостоять Китаю и разрушить возможность наладить взаимоотношения с Россией.