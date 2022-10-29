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40 минут назад

В США назвали угрозой миру политику Байдена

Свободная пресса

Американский журнал Foreign Affairs выступил с осуждением политики президента Джо Байдена. Издание считает, что Байден доведет мир до разрушения глобальной экономики.

В США назвали Байдена угрозой миру
Фото: ТАССТАСС

«Длительный конфликт на Украине подорвет мировую экономику. Наиболее важные торговые партнеры и союзники Соединенных Штатов в Европе пострадают сильнее всего, главным образом из-за роста цен на энергоносители», – пишет Foreign Affairs.

Издание отмечает, что стремление Белого дома во чтобы то ни стало поддерживать Украину ударит по самим США, ослабляя возможности Америки противостоять Китаю и разрушить возможность наладить взаимоотношения с Россией.

Байден прокомментировал слова Путина о ядерном ударе

Ранее «СП» писала о том, что политолог прокомментировал заявление Джо Байдена, обвинившего Дональда Трампа в нынешних экономических проблемах Соединенных Штатов.

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