У Байдена заметили серьезный распад интеллекта

Американский лидер Джо Байден стал странно себя вести в ходе разговоров с журналистами, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на психиатра и нарколога Василич Шурова.
По его словам, это говорит о недееспособности президента Соединенных Штатов. Как считает эксперт, глава США ведет себя «дурашливо» и передразнивает других людей. Шуров уверен, что это «специальная дурашливость», а также «распад интеллекта».
Психиатр указал на привычку главы Белого дома всегда отвечать только на те вопросы, которые были заготовлены. Именно это и стало причиной недавнего странного поведения Байдена, который услышав отрепетированные вопросы, стал показывать гримасы.
Напомним, политик на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом решил передразнить собравшихся журналистов, которые пытались задать вопросы Байдену, но вместо слов он лишь строил гримасы и открывал рот.
А недавно президент США после своего выступления в Сиракузе не смог найти свое место. Он некоторое время простоял в неестественной позе, не понимая, куда идти, и не смог самостоятельно покинуть сцену. Главе государства помогли выйти из затруднения, проводив до места.