У Байдена заметили серьезный распад интеллекта

Американский лидер Джо Байден стал странно себя вести в ходе разговоров с журналистами, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на психиатра и нарколога Василич Шурова.

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По его словам, это говорит о недееспособности президента Соединенных Штатов. Как считает эксперт, глава США ведет себя «дурашливо» и передразнивает других людей. Шуров уверен, что это «специальная дурашливость», а также «распад интеллекта».

Психиатр указал на привычку главы Белого дома всегда отвечать только на те вопросы, которые были заготовлены. Именно это и стало причиной недавнего странного поведения Байдена, который услышав отрепетированные вопросы, стал показывать гримасы.

Напомним, политик на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом решил передразнить собравшихся журналистов, которые пытались задать вопросы Байдену, но вместо слов он лишь строил гримасы и открывал рот.