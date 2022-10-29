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35 минут назад

У Байдена заметили серьезный распад интеллекта

Елена Прошина

Американский лидер Джо Байден стал странно себя вести в ходе разговоров с журналистами, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на психиатра и нарколога Василич Шурова.

У Байдена заметили серьезный распад интеллекта
Фото: ТАССТАСС

По его словам, это говорит о недееспособности президента Соединенных Штатов. Как считает эксперт, глава США ведет себя «дурашливо» и передразнивает других людей. Шуров уверен, что это «специальная дурашливость», а также «распад интеллекта».

Психиатр указал на привычку главы Белого дома всегда отвечать только на те вопросы, которые были заготовлены. Именно это и стало причиной недавнего странного поведения Байдена, который услышав отрепетированные вопросы, стал показывать гримасы.

Белый дом подтвердил участие Байдена в саммите G20

Напомним, политик на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом решил передразнить собравшихся журналистов, которые пытались задать вопросы Байдену, но вместо слов он лишь строил гримасы и открывал рот.

А недавно президент США после своего выступления в Сиракузе не смог найти свое место. Он некоторое время простоял в неестественной позе, не понимая, куда идти, и не смог самостоятельно покинуть сцену. Главе государства помогли выйти из затруднения, проводив до места.

В мире,Ицхак Герцог,Джозеф Байден,
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