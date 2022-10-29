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31 минуту назад

В США обнаружили неожиданную проблему из-за Украины

Lenta.ruиещё 2

Поставки вооружения на Украину со стороны Вашингтона снизили обороноспособность США и истощили военные запасы страны. Эту неожиданную проблему обнаружил американский морпех в отставке Дакота Вуд. Об этом он написал в статье для издания 19fortyfive.

В США обнаружили неожиданную проблему из-за Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил бывший военный, американские военные в течение около 20 лет используют в операциях технику, боеприпасы и оборудование, которые предназначались еще для борьбы с СССР. Однако военные запасы не восполнялись современными аналогами в том же темпе.

В результате, указал он, США остались с устаревшей техникой и столкнулись с проблемой сокращения вооружения. Проблему усугубила поддержка Украины, теперь запасы приближаются к уровню военного резерва, а на их пополнение «уйдут годы», заявил Вуд.

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