Поставки вооружения на Украину со стороны Вашингтона снизили обороноспособность США и истощили военные запасы страны. Эту неожиданную проблему обнаружил американский морпех в отставке Дакота Вуд. Об этом он написал в статье для издания 19fortyfive.

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Как отметил бывший военный, американские военные в течение около 20 лет используют в операциях технику, боеприпасы и оборудование, которые предназначались еще для борьбы с СССР. Однако военные запасы не восполнялись современными аналогами в том же темпе.