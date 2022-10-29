Принц Гарри отказался посетить королевскую семью на Рождество

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не собираются посещать королевскую семью на Рождество из-за плохих отношений. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на источники.

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«Они [источники] сказали, что отношения “почти на самом низком уровне” и герцог Сассекский откажется от приглашения короля Карла», — пишет издание.

Отмечается, что подробности о содержании мемуаров принца, которые будут опубликованы в январе 2023 года, «застали врасплох» королевскую семью.

«Эта книга может положить конец любым отношениям, которые Гарри хочет поддерживать со своей семьей», — сказал один из собеседников издания.