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1 час назад

Принц Гарри отказался посетить королевскую семью на Рождество

Lenta.ru

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не собираются посещать королевскую семью на Рождество из-за плохих отношений. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на источники.

Принц Гарри отказался посетить королевскую семью на Рождество
Фото: ТАССТАСС

«Они [источники] сказали, что отношения “почти на самом низком уровне” и герцог Сассекский откажется от приглашения короля Карла», — пишет издание.

Отмечается, что подробности о содержании мемуаров принца, которые будут опубликованы в январе 2023 года, «застали врасплох» королевскую семью.

«Эта книга может положить конец любым отношениям, которые Гарри хочет поддерживать со своей семьей», — сказал один из собеседников издания.

Ранее сообщалось, что король Великобритании Карл III присвоил воинский титул генерал-капитана Королевской морской пехоты, который Елизавета II отняла у принца Гарри несколько лет назад. Герцог Сассекский был назначен королевой генерал-капитаном в декабре 2017 года, сменив на этом посту своего деда, принца Филиппа.

В мире,принц Гарри,Елизавета II,
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