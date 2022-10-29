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44 минуты назад

Психиатр Шуров заявил о серьезном распаде интеллекта у Байдена

Ura.Ru

Президент США Джо Байден стал странно себя вести в ходе разговоров с журналистами, что говорит о его недееспособности и серьезном распаде интеллекта. Об этом заявил психиатр и нарколог Василий Шуров.

У Байдена заметили серьезный распад интеллекта
Фото: ТАССТАСС

«Он ведет себя совершенно дурашливо: передразнивает, повторяет, игнорирует, понимая, что он уже недееспособен, с ходу отвечать на неотрепетированный вопрос. Специальная эта дурашливость или это результат такого серьезного распада интеллекта — я думаю, и то, и то», — заявил Василий Шуров «Пятому каналу».

Ранее сообщалось, что Байден передразнил журналиста во время пресс-конференции, передает RT. Также американский президент заблудился на лужайке Белого дома. Тем не менее он Байден планирует баллотироваться на новый президентский срок.

Белый дом подтвердил участие Байдена в саммите G20

В мире,Джозеф Байден,
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