У Байдена заметили серьезный распад интеллекта

Президент США Джо Байден стал странно себя вести в ходе разговоров с журналистами, что говорит о его недееспособности и серьезном распаде интеллекта. Об этом заявил психиатр и нарколог Василий Шуров.
«Он ведет себя совершенно дурашливо: передразнивает, повторяет, игнорирует, понимая, что он уже недееспособен, с ходу отвечать на неотрепетированный вопрос. Специальная эта дурашливость или это результат такого серьезного распада интеллекта — я думаю, и то, и то», — заявил Василий Шуров «Пятому каналу».
Ранее сообщалось, что Байден передразнил журналиста во время пресс-конференции, передает RT. Также американский президент заблудился на лужайке Белого дома. Тем не менее он Байден планирует баллотироваться на новый президентский срок.