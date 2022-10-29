У Байдена заметили серьезный распад интеллекта

«Он ведет себя совершенно дурашливо: передразнивает, повторяет, игнорирует, понимая, что он уже недееспособен, с ходу отвечать на неотрепетированный вопрос. Специальная эта дурашливость или это результат такого серьезного распада интеллекта — я думаю, и то, и то», — заявил Василий Шуров «Пятому каналу».