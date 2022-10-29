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25 минут назад

Напавший на мужа Пелоси оказался фанатом теорий заговора

Lenta.ru

Злоумышленник, который с молотком напал на Пола Пелоси, мужа спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, является фанатом теорий заговора. Об этом сообщает телеканал СNN.

Напавший на мужа Пелоси оказался фанатом теорий заговора
Фото: ТАССТАСС

Оказалось, что на своей к данному моменту удаленной странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) 42-летний Дэвид Депепи публиковал посты в поддержку различных конспирологических теорий.

По информации телеканала, мужчина продвигал идею о том, что результаты выборов президента 2020 года в США были фальсифицированы. Также ранее Депепи публиковал неподтвержденные данные о смертельной опасности вакцин против коронавируса и утверждал, что пандемия использовалась мировыми элитами с целью установления нового миропорядка.

28 октября на дом Нэнси Пелоси было совершено нападение.

«Нападавший находится под стражей, мотивы нападения расследуются», — сказано в заявлении офиса политика.

Позже Пол Пелоси перенес операцию из-за травм головы.

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