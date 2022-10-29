Речь Блинкена сорвали на мероприятии по Украине

Мероприятие с участием американского госсекретаря Энтони Блинкена в Канаде было прервано протестующими, которые выступают за завершение конфликта вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Фото: Пресс-служба МИД РФ Пресс-служба МИД РФ

Демонстранты требовали прекратить боевые действия, которые сегодня ведутся в бывшей советской республике. Их действия на непродолжительное время прервали мероприятие с участием Энтони Блинкена и министра иностранных дел Канады Мелани Жоли в Монреале, сообщает агентство.

Дипломаты двух стран проводили встречу с членами организации, которая оказывает помощь сирийским беженкам. В это время протестующие стали скандировать: «Янки, убирайтесь домой» и «Мы не хотим, чтобы вы здесь были».

По данным Bloomberg, из-за протеста Блинкену и Жоли пришлось общаться с представителями СМИ в другом месте, при этом угроза их жизни отсутствовала.

Канадские журналисты утверждают, что демонстранты выступали против вмешательства Вашингтона и Оттавы в дела Гаити.