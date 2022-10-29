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13 минут назад

Постпред в Вене ответил Польше на требование репараций от России

Lenta.ru

Постпред России в Вене Михаил Ульянов оценил требование МИД Польши возместить военные потери в период Второй мировой войны. Сообщение опубликовано в Twitter.

Россия ответила Польше на требование репараций
Фото: ТАССТАСС

По словам дипломата, запрашиваемые Варшавой репарации «относительно скромные».

«Относительно скромные требования. Они могли бы попросить 3 триллиона долларов. Результат был бы примерно таким же», — написал он.

До этого заявление МИД Польши о желании возместить военные потери при СССР оценил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«На польских дегенератов из МИДа, требующих от России компенсации "военных потерь", можно реагировать двояко», — сказал он.

Ранее стало известно, что МИД Польши подготовил список требований к ФРГ за ущерб от Второй мировой войны, которые Варшава планирует возместить за счет новых немецких репараций в размере 6 триллионов 220 миллиардов 609 миллионов злотых (примерно 1,3 триллиона долларов) компенсации жертвам немецкой агрессии и членам их семей. Позднее в министерстве заявили о намерении потребовать от России возмещения ущерба и военных потерь.

В мире,Михаил Ульянов,Дмитрий Медведев,
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