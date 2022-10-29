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40 минут назад

Prague Morning: в Чехии протестующие потребовали отставки правительства

Газета.Ru

В Праге прошла многотысячная акция протеста. Об этом сообщило издание Prague Morning.

Жители Чехии взбунтовались из-за НАТО и ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Протестующие требовали отставки правительства и переговоров с Россией по поставкам газа Кроме того, митингующие призвали к выходу Чехии из НАТО и Евросоюза.

"Это новое национальное возрождение, и его цель — сделать Чешскую Республику независимой", — сказал организатор мероприятия Ладислав Врабель.

Подобный митинг, но меньшего масштаба, прошел в городе Брно. В конце сентября акции протеста уже проходили в Чехии. Американский журнал Foreign Policy сообщал, что Чехия и Словакия могут перестать поддерживать Украину на фоне роста цен на энергоносители и вызванных этим протестов населения.

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