Жители Чехии взбунтовались из-за НАТО и ЕС

Протестующие требовали отставки правительства и переговоров с Россией по поставкам газа Кроме того, митингующие призвали к выходу Чехии из НАТО и Евросоюза .

"Это новое национальное возрождение, и его цель — сделать Чешскую Республику независимой", — сказал организатор мероприятия Ладислав Врабель.

Подобный митинг, но меньшего масштаба, прошел в городе Брно. В конце сентября акции протеста уже проходили в Чехии. Американский журнал Foreign Policy сообщал, что Чехия и Словакия могут перестать поддерживать Украину на фоне роста цен на энергоносители и вызванных этим протестов населения.