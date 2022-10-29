В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
58 минут назад

Протестующие сорвали речь Блинкена на мероприятии по Украине

Ura.Ru

В Канаде протестующие, которые требовали завершения конфликта на Украине прервали мероприятие с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Протестующие сорвали речь Блинкена на мероприятии по Украине
Фото: Пресс-служба МИД РФПресс-служба МИД РФ

«Протестующие, которые требовали прекратить боевые действия на Украине, ненадолго прервали мероприятие с участием госсекретаря Энтони Блинкена и канадского министра иностранных дел Мелани Жоли в Монреале», — пишет Bloomberg.

Также сообщается, что из-за демонстрации Блинкену и Жоли пришлось выбрать другое место для общения с журналистами.

США поддерживают Украину военными поставками и денежными траншами на фоне спецоперации РФ, объявленной 24 февраля. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин назвал Россию «острой угрозой» для Вашингтона. Однако сообщалось, что Белый дом будет вынужден значительно сократить объем помощи в случае, если победу на выборах в палату представителей США одержат республиканцы.

В мире,Мелани Жоли,Ллойд Остин,Пентагон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители