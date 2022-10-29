Протестующие сорвали речь Блинкена на мероприятии по Украине

В Канаде протестующие, которые требовали завершения конфликта на Украине прервали мероприятие с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Фото: Пресс-служба МИД РФ Пресс-служба МИД РФ

«Протестующие, которые требовали прекратить боевые действия на Украине, ненадолго прервали мероприятие с участием госсекретаря Энтони Блинкена и канадского министра иностранных дел Мелани Жоли в Монреале», — пишет Bloomberg.

Также сообщается, что из-за демонстрации Блинкену и Жоли пришлось выбрать другое место для общения с журналистами.