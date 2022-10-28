Суд в Норвегии арестовал обвиняемого в шпионаже на спецслужбы РФ

Окружной суд Осло принял решение поместить под арест на четыре недели мужчину, который обвиняется в том, что, будучи русским, выдавал себя за другого человека и работал на российские спецслужбы. Об этом сообщила норвежская телерадиокомпания NRK.

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Она ссылается на данные службы безопасности, которая утверждает, что мужчина под именем Хосе Ассис Джаммария на самом деле является 44-летним россиянином Михаилом Валерьевичем Микушиным. Отмечается, что Джаммария работает приглашенным исследователем в Университете Тромсе и имеет бразильский паспорт. Его задержали в понедельник, 24 октября.

Главный расследователь издания Bellingcat (внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Христо Грозев заявил, что есть веские доказательства того, что он является офицером ГРУ.

Защита обвиняемого отказалась комментировать заявления Belingcat. По словам адвокатов, подозреваемый дал согласие на задержание, но свою вину отрицает.