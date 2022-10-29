Гибель 16-летней иранки может спровоцировать новые протесты

«Сарина Саэди, молодая девушка 16 лет, из города Сенендедж, вчера погибла в своей квартире. Родители девушки в надежде оживить своего ребенка отправили ее в местную больницу», — сообщает Fars.

В Иране с середины сентября продолжаются беспорядки, начавшиеся в связи с гибелью молодой иранки Амини после ее задержания полицией нравов. Ее отправили для объяснительной беседы в один из центров «Фараджа», где у нее произошел сердечный приступ. Девушку доставили в больницу, через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов.