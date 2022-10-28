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13 минут назад

Вучич: Сербия намерена войти в ЕС при сохранении своей позиции по Украине

Газета.Ru

Сербия намерена продолжать путь вступления в Евросоюз, но при этом сохранять добрые отношения с Китаем и свою позицию по Украине, заявил сербский президент Александар Вучич во время пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает ТАСС.

Вучич: Сербия намерена войти в ЕС и сохранить свою позицию по Украине
Фото: газета.ругазета.ру

«Мы продолжаем свой путь, европейский путь, будем беречь свои традиционно добрые отношения с Китаем и свою принципиальную позицию по отношению к конфликту на Украине», — отметил глава государства.

Представители стран Евросоюза не раз призывали Белград занять единую с ЕС позицию в вопросе украинского кризиса и «российской агрессии».

В очередной раз об этом в ходе пресс-конференции сказала сама глава ЕК. Она отметила, что ЕС ожидает соответствия внешней политики Белграда политике Брюсселя.

До этого глава МВД Сербии отмечал, что популярность Евросоюза в республики падает, в этом виноват сам ЕС.

В мире,Александар Вучич,Еврокомиссия,ЕС,
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