Умер легенда рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

В возрасте 87 лет умер американский музыкант Джерри Ли Льюис, который считается одним из основоположников рок-н-ролла. Об этом сообщает Associated Press.

Джерри Ли Льюис умер в окружении семьи у себя дома в Мемфисе, штат Теннесси. Как отметил представитель музыканта Зак Фарнум, в последние дни жизни Ли Льюис говорил близким, что не боится умереть и «приветствует загробную жизнь». Причина смерти Льюиса не уточняется.

Ли Льюис был виртуозным клавишником и стал одним из десяти первых членов Зала славы рок-н-ролла. За время творческой деятельности он записал более 40 пластинок. Среди самых известных хитов певца – «Crazy Arms», «Whole Lotta Shakin’ Goin’ On», «Great Balls of Fire». Он пережил всех своих современников 50-х годов, включая знаменитого Элвиса Пресли, с которым он записывал пластинки на мемфисской студии Sun Records в 1957 году.