В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
28 минут назад

Умер легенда рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

Елена Прошина

В возрасте 87 лет умер американский музыкант Джерри Ли Льюис, который считается одним из основоположников рок-н-ролла. Об этом сообщает Associated Press.

Умер легенда рок-н-ролла Джерри Ли Льюис
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Джерри Ли Льюис умер в окружении семьи у себя дома в Мемфисе, штат Теннесси. Как отметил представитель музыканта Зак Фарнум, в последние дни жизни Ли Льюис говорил близким, что не боится умереть и «приветствует загробную жизнь». Причина смерти Льюиса не уточняется.

Ли Льюис был виртуозным клавишником и стал одним из десяти первых членов Зала славы рок-н-ролла. За время творческой деятельности он записал более 40 пластинок. Среди самых известных хитов певца – «Crazy Arms», «Whole Lotta Shakin’ Goin’ On», «Great Balls of Fire». Он пережил всех своих современников 50-х годов, включая знаменитого Элвиса Пресли, с которым он записывал пластинки на мемфисской студии Sun Records в 1957 году.

Ранее стало известно о смерти французского художника-абстракциониста Пьера Сулажа.

В мире,Элвис Пресли,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители