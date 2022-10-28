В США анонсировали финансовый Армагеддон из-за Украины

От американцев ожидают, что они спасут всех на земле, но сами Соединенные Штаты двигаются к финансовому Армагеддону из-за помощи Украине, написал в The American Conservative бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

По его словам, европейцы делают недостаточно для помощи Киеву, в отличие от Вашингтона.

«Проблема остается фундаментальной. Большинство европейцев не чувствуют особой угрозы, несмотря на ужасающие боевые действия, охватившие Украину. И они ожидают, что Америка сделает все необходимое, чтобы защитить их», — считает Бэндоу.

При этом он указал, что финансовое положение самих США не позволяет продолжать помогать Киеву. Бэндоу привел слова президента США Джозефа Байдена, который объявил о дефицитном бюджете в 1,4 триллиона долларов как о хорошей новости. При этом до настоящего дня сопоставимых показателей американская казна достигала лишь трижды в истории: в 2009 году из-за мирового финансового кризиса и в 2020-2021 годах из-за пандемии.

Продолжение же помощи Украине может привести страну к серьезным экономическим трудностям, считает бывший советник президента США.

«Представьте себе кризис в стиле Греции, но на этот раз в крупнейшей и важнейшей экономике мира», — предупреждает Бэндоу.

Он считает, что «оборона Украины имеет гораздо большее значение для Европы, чем для Америки». Поэтому европейцам пора начинать делать куда больше для Киева, чем это делают американцы.