Daily Mail: Украинская беженка обвинила британскую семью в рабстве

Беженка с Украины обвинила семью британцев в рабстве после того, как те попросили женщину помогать по дому, пишет издание Daily Mail.

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В материале отмечается, что 42-летняя Ханна Дебенхэм, приютившая у себя украинку с ребенком, два месяца находилась под следствием. На этой неделе все обвинения были сняты из-за отсутствия доказательств.

Англичанка договорилась с беженкой о том, что украинка за 200 фунтов в месяц будет несколько раз в неделю работать няней и помогать Дебенхэмам с детьми. Первые несколько недель, по словам Ханны, все шло хорошо, однако потом начались проблемы: гостья перестала убирать за собой и каждый раз возмущалась, когда англичанка отказывалась ей помогать.

Отношения между женщинами обострились после того, как украинка, провожавшая сына Дебенхэм в школу, предложила ему «сходить в туалет» рядом с детской площадкой, хотя дом находится в нескольких минутах езды.

— Я сказала, что после получения льгот она должна найти другое место для жизни, — рассказала Ханна.

Некоторое время спустя украинка сообщила ей о своем отъезде, после этого в дом к англичанке пришли полицейские.