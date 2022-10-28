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48 минут назад

Daily Mail: Украинская беженка обвинила британскую семью в рабстве

Вечерняя Москва

Беженка с Украины обвинила семью британцев в рабстве после того, как те попросили женщину помогать по дому, пишет издание Daily Mail.

Daily Mail: Украинская беженка обвинила британскую семью в рабстве
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

В материале отмечается, что 42-летняя Ханна Дебенхэм, приютившая у себя украинку с ребенком, два месяца находилась под следствием. На этой неделе все обвинения были сняты из-за отсутствия доказательств.

Англичанка договорилась с беженкой о том, что украинка за 200 фунтов в месяц будет несколько раз в неделю работать няней и помогать Дебенхэмам с детьми. Первые несколько недель, по словам Ханны, все шло хорошо, однако потом начались проблемы: гостья перестала убирать за собой и каждый раз возмущалась, когда англичанка отказывалась ей помогать.

Отношения между женщинами обострились после того, как украинка, провожавшая сына Дебенхэм в школу, предложила ему «сходить в туалет» рядом с детской площадкой, хотя дом находится в нескольких минутах езды.

— Я сказала, что после получения льгот она должна найти другое место для жизни, — рассказала Ханна.

Некоторое время спустя украинка сообщила ей о своем отъезде, после этого в дом к англичанке пришли полицейские.

В мае 2022 года стало известно, что беженка с Украины всего за десять дней своего пребывания в Великобритании разрушила приютившую ее семью. Работавшая в IT-сфере во Львове 22-летняя София Каркадым покинула свою родину и оказалась в семье 28-летней Лорны Гарнетт, которая проживает вместе со своим мужем Энтони. Они предоставили молодой украинке свой дом в качестве убежища, однако уже через десять дней пребывания девушки на новом месте глава семейства решил уйти от жены к новой избраннице после десяти лет брака.

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