В Эстонии предложили усилить контроль за беженцами с Украины

Эстонское МВД предложило усилить контроль за прибывающими в страну украинскими беженцами. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщил министр иностранных дел республики Лаури Ляэнеметс.
По его словам, он выступил с инициативой внести поправку в закон об иностранцах, согласно чему украинцев в стране обяжут сообщать правительству свое местонахождение и контактную информацию.
Министр уточнил, что такая мера даст возможность сэкономить рабочее время чиновников и направить ресурсы на обеспечение необходимой помощи беженцам.
Согласно данным МВД, с начала спецоперации в Эстонию прибыли почти 110 тысяч граждан Украины, передает РИА Новости.
До этого мэр немецкого города Котбус Хольгер Кельх выразил недовольство тем, что Польша принимает украинских беженцев, при этом всячески уклоняется от помощи вынужденным переселенцам из стран Ближнего Востока. По словам Кельха, у города больше нет необходимых ресурсов для цивилизованного принятия беженцев. Социальная сфера перестала справляться, а детсады и школы уже переполнены.