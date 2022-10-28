В Эстонии предложили усилить контроль за беженцами с Украины

Эстонское МВД предложило усилить контроль за прибывающими в страну украинскими беженцами. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщил министр иностранных дел республики Лаури Ляэнеметс.

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По его словам, он выступил с инициативой внести поправку в закон об иностранцах, согласно чему украинцев в стране обяжут сообщать правительству свое местонахождение и контактную информацию.

Министр уточнил, что такая мера даст возможность сэкономить рабочее время чиновников и направить ресурсы на обеспечение необходимой помощи беженцам.

Согласно данным МВД, с начала спецоперации в Эстонию прибыли почти 110 тысяч граждан Украины, передает РИА Новости.