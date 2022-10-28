WP: напавший на супруга Нэнси Пелоси искал ее саму

Мужчина, напавший на супруга спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, искал ее саму. Об этом сообщает The Washigton Post со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.

Собеседник издания рассказал, что злоумышленник ворвался в дом Пелоси и до того, как напасть на ее супруга, кричал: «Где Ненси?».