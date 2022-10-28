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7 минут назад

WP: напавший на супруга Нэнси Пелоси искал ее саму

Елена Прошина

Мужчина, напавший на супруга спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, искал ее саму. Об этом сообщает The Washigton Post со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.

WP: напавший на супруга Нэнси Пелоси искал ее саму
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Собеседник издания рассказал, что злоумышленник ворвался в дом Пелоси и до того, как напасть на ее супруга, кричал: «Где Ненси?».

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина ворвался в резиденцию спикера в Сан-Франциско и ранил ее мужа. По предварительным данным, злоумышленник использовал в качестве оружия молоток. Супруга Пелоси доставили в больницу, а напавшего в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего до сих пор выясняются.

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