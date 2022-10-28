Эрдоган пообещал Европе российский газ

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара посредством «Турецкого потока» обеспечит распределение российского газа в Европу, сообщает Anadolu. Турецкий лидер и его российский коллега ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию.

В результате наших переговоров с Россией, мы, дай Бог, обеспечим распределение природного газа из России в Европу через «Турецкий поток», — сообщил Эрдоган.

Напомним, что выступая на прошлой неделе на форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве, Путин предложил проложить дополнительные нитки газопровода из России в Турцию и создать крупнейший в Европе газовый хаб, куда можно было бы перенаправить объем транзита из труб разрушенных двух ниток «Северного потока». По его словам, такой хаб мог бы стать площадкой не только поставок, но и определения цены на газ «на нормальном рыночном уровне, без всякой политической окраски».

В ходе своей встречи в Астане 13 октября лидеры России и Турции успели накоротке обсудить инициативу Москвы, и, как сообщил тогда Дмитрий Песков, первая реакция Реджепа Тайипа Эрдогана, сформулированная в общем виде, оказалась позитивной.