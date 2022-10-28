Зеленский пригласил Мелони на Украину

Я поздравил Джорджу Мелони с ее назначением на пост премьер-министра Италии. Я надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Мы обсудили интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Я рассказал ей про ситуацию в нашей стране и пригласил ее посетить Украину, — написал Зеленский.