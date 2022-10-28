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48 минут назад

Экс-главе Госпогранслужбы Украины предъявили обвинения в коррупции

Газета.Ru

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили экс-главе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) обвинения в коррупции, говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАБУ.

Экс-главе Госпогранслужбы Украины предъявили обвинения в коррупции
Фото: газета.ругазета.ру

При этом фамилии проходящих обвиняемыми по этому делу НАБУ не указывает.

Согласно сообщению, 28 октября НАБУ и САП сообщили бывшим председателю ГПСУ, начальнику первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ и директору частной компании-застройщика о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением. Отмечается, что в результате их действий застройщик получил неправомерную выгоду более чем в 10,68 млн гривен ($300 тыс.).

Действия обвиняемых квалифицированы по ст. 364 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Ранее Генпрокуратура Украины арестовала имущество двух россиян на $1,6 млн за уплату налогов в бюджет РФ.

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