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26 минут назад

Мелони потребовала, чтобы к ней в должности премьера обращались в мужском роде

ТАСС

Джорджа Мелони, ставшая первой в Италии женщиной, возглавившей правительство, настаивает, чтобы к ней в ее новой должности обращались в мужском роде. Как следует из распространенного в пятницу СМИ циркуляра, направленного в министерства и прочие учреждения, к премьер-министру стоит обращаться "синьор председатель Совмина" - такое звучание должности было принято изначально.

Мелони потребовала обращения к себе в мужском роде
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кроме того, в официальных бумагах добавляется "почтенный/почтенная" (в итальянском слово "onorevole" - и в мужском, и в женском роде звучит одинаково) Джорджа Мелони. Данное определение применяется к депутатам нижней палаты парламента.

Мелони всегда отказывалась от перевода устоявшихся в мужском роде названий должностей в женский. Этим решением она навлекла критику коллег-женщин, в основном из числа оппонентов. В частности, некоторые отметили, что в названии возглавляемой ею партии - "Братья Италии" - нет упоминания "сестры". Ее также упрекнули, что в ее кабинете из 24 министров только 6 женщин.

При этом Мелони прославилась своей фразой на одном из митингов, на котором она провозгласила: "Я - женщина, я - христианка, я - мать". Одновременно она осудила попытки заменить в документах о рождении ребенка строки "отец" и "мать" на "родитель 1", "родитель 2". Мелони считается представителем консервативного правого политического крыла.

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