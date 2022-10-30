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1 час назад

Жителей Харькова предупредили об отключениях света с 31 октября

ТК «Звезда»иещё 3

Особый режим подачи электроэнергии с отключениями света на три часа вводится в Харьковской области с 31 октября. Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о перебоях в подаче электроэнергии с понедельника.

Жителей Харькова предупредили об отключениях света с 31 октября
Фото:  Nina Liashonok, Keystone Press Agency, Globallookpress Nina Liashonok, Keystone Press Agency, Globallookpress

«С завтрашнего дня в Харькове и области начнутся отключения электроэнергии. Совместно с облэнерго разработали график, чтобы минимизировать дискомфорт харьковчан. Всего будет 12 очередей отключения продолжительностью по три часа каждая с 7.00 до 22.00», - написал Синегубов в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили цеха оборонного предприятия «Коммунар» в Харькове, на котором производили головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун».

В мире,Олег Синегубов,Верховный суд,Коммунар БФ,
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