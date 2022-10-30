Жителей Харькова предупредили об отключениях света с 31 октября

«С завтрашнего дня в Харькове и области начнутся отключения электроэнергии. Совместно с облэнерго разработали график, чтобы минимизировать дискомфорт харьковчан. Всего будет 12 очередей отключения продолжительностью по три часа каждая с 7.00 до 22.00», - написал Синегубов в своем Telegram-канале.