Пока вы не уснули: совет Медведева Киеву и обвинения Японии в адрес РФ

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Медведев дал совет Украине

Путь к стабильности энергоснабжения для Украины – это не покупка электроэнергии в соседних европейских странах, а признание правомерности требований России и результатов спецоперации. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко предупредил об экстренных отключениях электричества по всей территории страны из-за российских ударов по энергоструктуре. Накануне стало известно, что киевский режим провел тестовую поставку электроэнергии из Европы, закупив ее у Словакии.

Япония обвинила Россию в угрозах применения ядерного оружия

Правительство Японии в курсе слов президента РФ Владимира Путина о вероятности ядерного конфликта, сказанных им на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Об этом в пятницу на регулярной пресс-конференции заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.

"Мы в курсе высказываний президента Путина на заседании "Валдая", - отметил он, отвечая на вопрос журналиста, отметившего, что Путин воздержался от конкретных комментариев о возможности ядерного конфликта.

В то же время Мацуно подчеркнул, что японская сторона испытывает крайнюю обеспокоенность в связи с вероятностью применения ядерного оружия в ходе конфликта на Украине, и в очередной раз обвинил российскую сторону в угрозах применения этого вида вооружения.

НАТО насторожило военное присутствие РФ на Крайнем Севере

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью изданию Politico, что альянс фиксирует увеличение военного присутствия России на Крайнем Севере и обеспокоен этим. Об этом пишет ТАСС.

«Мы видим, что на Крайнем Севере происходит одновременно много разных вещей. Мы, конечно, видим, увеличение присутствия России. Мы видим больше их присутствия в воздухе и на море. Они совершенствуют свои военные средства, включая подлодки и особенно более современное оружие, под этим я подразумеваю ядерные вооружения», - сказал он.

Он также уточнил, что Россия снова открывает на Крайнем Севере старые военные базы советских времен.

Польша усложнила жизнь работающим в стране россиянам

Правительство Польши приняло решение об отмене упрощенной процедуры трудоустройства в стране для россиян. Об этом заявила Польскому агентству печати министр по вопросам семьи и социальной политики Польши Марлена Малонг, сообщает ТАСС.

«Если предприниматели хотят трудоустроить граждан России на основании разрешения на работу, они уже не освобождены, как раньше, от тестирования рынка труда», - заявила она.

По словам главы министерства, Польша приняла такое решение из-за военных действий на Украине, а также из-за «растущего риска миграции из России».

Обнаружены черные ящики разбившегося в Иркутске Су-30

Черные ящики Су-30, рухнувшего на жилой дом в Иркутске, доставили для расшифровки в НИИ ВВС в подмосковных Люберцах. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, они находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для расшифровки.

«Оба черных ящика Су-30 — прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец — доставлены для расшифровки в люберецкий НИИ, специализирующийся на этой теме», — заявил собеседник агентства, отметив, что они не разрушились из-за «нормальной перегрузки».

Напомним, что 23 октября истребитель Су-30 в ходе испытательного полета упал на жилой дом в иркутском микрорайоне Ново-Ленино.

Путин включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты

Президент России Владимир Путин включил летчика Константиа Ярошенко в состав Общественной палаты Российской Федерации. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вступает в силу с 28 октября — в нем отмечается работа Ярошенко как правозащитника и общественного деятеля.

Напомним, что Ярошенко был приговорен в США в 2011 году к 20 годам тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотических веществ на территорию страны.

США снимут с вооружения мощнейшую ядерную бомбу

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США намерены снять с вооружения свой самый мощный ядерный боезаряд «Гравитационная бомба B83-1». Об этом сообщает РБК.

«Гравитационная бомба B83-1 будет снята с вооружения из-за возрастающих ограничений ее потенциала и растущих расходов на техническое обслуживание», — говорится в опубликованной Пентагоном Стратегии национальной обороны.

Кроме того, Пентагон объявил об отказе от программы по разработке крылатой ракеты морского базирования с ядерным боезарядом.

Задержанный в Италии сын красноярского губернатора Усса объявлен в розыск

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Задержанный в Италии сын красноярского губернатора Александра Усса Артем объявлен в федеральный розыск. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточняется, Усс объявлен в розыск по делу об отмывании денег. 27 октября он был заочно арестован Мещанским судом Москвы.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - отмечается в базе разыскиваемых МВД России.

Напомним, США предъявили пяти гражданам России, включая Артема Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.

Zoom начал отключать пользователям из РФ оплаченные лицензии

Zoom отключает пользователям из России оплаченные лицензии и закрывает возможности для оплаты. Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники среди российских разработчиков сервисов видеоконференцсвязи, с проблемой столкнулись несколько крупных российских вузов.

По информации издания, лицензию отключили у казанского филиала Российского госуниверситета правосудия, Российского государственного социального университета и Оренбургского государственный медицинский университет.

Названы ушедшие из России автомобильные бренды

Санкции значительно отразились на российском автомобильном рынке. Autonews.ru выяснил, какие автобренды решили покинуть Россию, а какие, напротив, ищут пути для того, чтобы остаться.

Так, по состоянию на октябрь с рынка ушел бренд Renault. В России приняли решение выпускать на мощностях завода автомобили под маркой «Москвич». На эти цели было выделено 5 млрд рублей.