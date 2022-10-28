В Киеве вводят экстренные отключения электроэнергии

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что по всем районам Киева проводятся экстренные отключения электричества. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отключения света, по словам Кличко, происходят из-за серьёзного дефицита электроэнергии. Эту же информацию подтвердили «Киевские электросети» со ссылкой на Укрэнерго.

«От 20 до 50% у нас дефицит электроэнергии, этот баланс зависит от потребления, от пиковых нагрузок», – объяснил Кличко.

Кроме того, мэр украинской столицы допустил риск «большого блэкаута». По его словам, сейчас возникла особенно острая необходимость в экономии электроэнергии. По этой причине Кличко призвал граждан выключать лишние источники электроэнергии, если есть такая возможность.