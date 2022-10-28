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48 минут назад

В Киеве вводят экстренные отключения электричества

Елена Прошина

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что по всем районам Киева проводятся экстренные отключения электричества. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Киеве вводят экстренные отключения электроэнергии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отключения света, по словам Кличко, происходят из-за серьёзного дефицита электроэнергии. Эту же информацию подтвердили «Киевские электросети» со ссылкой на Укрэнерго.

«От 20 до 50% у нас дефицит электроэнергии, этот баланс зависит от потребления, от пиковых нагрузок», – объяснил Кличко.

Кроме того, мэр украинской столицы допустил риск «большого блэкаута». По его словам, сейчас возникла особенно острая необходимость в экономии электроэнергии. По этой причине Кличко призвал граждан выключать лишние источники электроэнергии, если есть такая возможность.

Ранее в Минэнерго Украины заявили, что украинцам ещё долгое время предстоит экономить электричество.

В мире,Виталий Кличко,
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