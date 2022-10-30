Гросси оценил вероятность привлечения миротворцев ООН на ЗАЭС

«Для привлечения ООН необходимо обсуждение в Совете Безопасности, где Россия имеет право вето: в настоящее время я считаю, что это маловероятно и по этой причине я еще и считаю, что пространство (для действий — прим. «Ленты.ру»), которое МАГАТЭ смогло получить, действительно ценно», — оценил он в беседе с журналистами вероятность привлечения миротворцев.