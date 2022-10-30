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47 минут назад

Гросси оценил вероятность привлечения миротворцев ООН на ЗАЭС

Lenta.ruиещё 1

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью агентству Nova заявил, что в переговорах по установлению зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) достигнут прогресс, однако счел маловероятным привлечение «голубых касок» ООН для участия в миссии на объекте.

Гросси оценил вероятность привлечения миротворцев ООН на ЗАЭС
Фото:  Eduardo Munoz / Reuters Eduardo Munoz / Reuters

По словам Гросси, переговоры все еще продолжаются и решение пока не принято. О срочности данного вопроса он заявил в ходе заседания Совбеза ООН.

«Для привлечения ООН необходимо обсуждение в Совете Безопасности, где Россия имеет право вето: в настоящее время я считаю, что это маловероятно и по этой причине я еще и считаю, что пространство (для действий — прим. «Ленты.ру»), которое МАГАТЭ смогло получить, действительно ценно», — оценил он в беседе с журналистами вероятность привлечения миротворцев.

Ранее Гросси заявил, что гарантий создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС нет, поскольку прогресс по этому вопросу медленный. Он также сообщил о намерении снова приехать в Москву и Киев для продолжения консультаций по зоне безопасности.

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