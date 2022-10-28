В Германии не довольны приемом Польшей украинских беженцев

Он также заявил, что Котбус больше не может принимать беженцев, так как у города нет ресурсов — детские сады, школы и поликлиники переполнены. В то же время другие районы страны уклоняются от ответственности за прием беженцев, возмутился градоначальник. Если мигрантов станет больше, город не сможет установить палаточные лагеря или переоборудовать тренажерные залы, как это было в 2015 году. Тогда, указал Кельх, власти тоже не успели быстро среагировать на неожиданный наплыв беженцев. По его словам, федеральное правительство делает очень мало в этом вопросе, и в целом ситуацию разрешать необходимо на европейском уровне.