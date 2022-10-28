Канада расширила санкционный список против России и ее граждан

Власти Канады ввели санкции против еще 35 физических и 6 юридических лиц России . Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо , передает ТАСС.

Во время выступления перед членами канадско-украинского сообщества в Виннипеге он отметил, что в санкционный список в частности вошло руководство «Газпрома» и шесть компаний энергетического сектора. При этом уточнят имена и названия компаний он не стал.