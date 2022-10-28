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5 минут назад

Канада расширила санкционный список против России и ее граждан

Елена Прошина

Власти Канады ввели санкции против еще 35 физических и 6 юридических лиц России. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо, передает ТАСС.

Канада расширила санкционный список против России и ее граждан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время выступления перед членами канадско-украинского сообщества в Виннипеге он отметил, что в санкционный список в частности вошло руководство «Газпрома» и шесть компаний энергетического сектора. При этом уточнят имена и названия компаний он не стал.

Ранее вице-премьер Канады Христя Фриланд призвала исключить Россию из Международного валютного фонда и G20. Свое предложение она объясняла тем, что РФ «является поджигателем», которому не место в конференции и «Большой двадцатке», стремящимся «защитить мировую экономику.

В мире,Христя Фриланд,Джастин Трюдо,Международный валютный фонд,Газпром,
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