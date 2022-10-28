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11 минут назад

В Киеве посетовали на невысокие темпы продвижения ВСУ в ЛНР

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продвигаются в Луганской народной республике (ЛНР) не так быстро, как хотелось бы. На невысокие темпы посетовал назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает РИА Новости.

В Киеве посетовали на невысокие темпы продвижения ВСУ в ЛНР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Не так быстро, как хотелось бы, но мы и понимали, что не будет такого быстрого продвижения на Луганщине», — пожаловался он.

Гайдай также сообщил, что российская армия успела подвести резервы, а ВСУ между тем мешает погода.

28 октября Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ остановили наступление двух тактических групп ВСУ на краснолиманском направлении в ЛНР. Были уничтожены более 50 украинских бойцов, два танка, два автомобиля и три бронемашины.

Ранее разведчик группировки «Отважные», находящийся на краснолиманском направлении заявил, что украинские силовики не смогут пройти незамеченными через линию обороны ЛНР. По его словам, в последние дни подразделения ВСУ чаще пытаются контратаковать позиции российских войск, однако это все вскрывается на ранних подходах.

В мире,Армия,Сергей Гайдай,Минобороны России,
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