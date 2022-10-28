В Киеве посетовали на невысокие темпы продвижения ВСУ в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продвигаются в Луганской народной республике (ЛНР) не так быстро, как хотелось бы. На невысокие темпы посетовал назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает РИА Новости.

«Не так быстро, как хотелось бы, но мы и понимали, что не будет такого быстрого продвижения на Луганщине», — пожаловался он.

Гайдай также сообщил, что российская армия успела подвести резервы, а ВСУ между тем мешает погода.

28 октября Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ остановили наступление двух тактических групп ВСУ на краснолиманском направлении в ЛНР. Были уничтожены более 50 украинских бойцов, два танка, два автомобиля и три бронемашины.