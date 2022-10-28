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53 минуты назад

Кличко не исключил "большого блэкаута" в Киеве

ТАСС

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил возможности "большого блэкаута" в украинской столице в результате повреждения энергетической инфраструктуры, призвав бытовых потребителей и предприятия к максимальной экономии электроэнергии.

Кличко заявил об угрозе "большого блэкаута" в Киеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Есть риск так называемого большого блэкаута, когда недостаток энергии может привести к еще большим последствиями и еще большим отключениям", - сказал мэр, выступая в пятницу в эфире единого телемарафона, трансляцию которого ведут основные телеканалы Украины.

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"Поэтому очень важно экономить", - добавил он. "Мы обращаемся ко всем жителям, мы обращаемся к бизнесу, если есть возможность, то отключите ваши заведения, отключите рекламу", - призвал Кличко.

"Экстренные отключения света происходят по всем районам нашего города в связи с большим дефицитом электроэнергии", - констатировал мэр. "От 20% до 50% у нас дефицит электроэнергии, этот баланс зависит от потребления, от пиковых нагрузок", - добавил он.

Власти украинской столицы для экономии электроэнергии сняли с маршрутов много троллейбусов, заменив их автобусами, рассказал Кличко.

По словам киевского мэра, власти города рассматривают сценарий отключения отопления.

"Сейчас рассматриваем много сценариев, один из них - не будет отопления, это худший сценарий, мы надеемся, что этого не будет", - сказал он.

По информации Кличко, городские власти намерены оборудовать в Киеве почти тысячу пунктов обогрева.

В четверг национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении оборудования магистральной сети энергосистемы в центральных областях страны. В этой связи было ограничено энергопотребление в Киеве, Киевской области, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко заявил о необходимости ужесточить отключения электричества. Он объяснил, что в ночь на четверг был поврежден крупный энергетический объект, в результате чего возник большой дефицит электроэнергии в центральном регионе.

В мире,СВО,Кирилл Тимошенко,Виталий Кличко,
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