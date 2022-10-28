В ЕК заявили, что ожидают от Сербии единой внешней политики с Евросоюзом

Сербия как страна - кандидат на вступление в Евросоюз должна привести свою внешнюю политику в соответствие с внешней политикой сообщества. Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на совместной с президентом Сербии Александаром Вучичем пресс-конференции, которую транслировала пресс-служба ЕК.
"Но также важно приведение в соответствие внешней политики и политики безопасности с нашей внешней политикой, потому что присоединение к ЕС означает разделение наших ценностей и движение в одном направлении", - сказала она.