На Украине сравнили процессы вступления в ЕС и НАТО

Вступить в Евросоюз (ЕС) для Украины будет проще, чем в НАТО. Процессы возможного вхождения страны в блоки сравнил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с изданием El Mundo.

«Вступить в ЕС. Два года назад я бы сказал прямо противоположное», — сказал глава МИД, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее министр экономики республики Юлия Свириденко заявила, что Украина намерена присоединиться к Европейскому союзу за два года. По словам Свириденко, Украина еще до вступления в ЕС планирует полностью интегрироваться в его внутренний рынок.