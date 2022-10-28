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39 минут назад

Кулеба пожаловался на поддержку России странами Африки и Латинской Америки

Lenta.ru

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на поддержку России со стороны стран Африки и Латинской Америки. Об этом он заявил в интервью газете Mundo.

Кулеба пожаловался на поддержку РФ странами Африки и Латинской Америки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, Киев планирует сосредоточиться на Латинской Америке, чтобы показать ей «истинное лицо России». Он также вспомнил о недавней поездке в Африку и посетовал на то, что там также ощущается поддержка Москвы.

Кулеба отметил, что как в Латинской Америке, так и в Африке исторически сложилось хорошее отношение к России с советских времен.

«Но Россия — это не Советский Союз. Мы должны это объяснить», — заявил министр.

Ранее глава МИД Украины обвинил Иран в поставках оружия России. По его мнению, Российская армия использует беспилотники иранского производства для атак на объекты критической инфраструктуры. Тегеран, в свою очередь, отверг эти обвинения.

В мире,Дмитрий Кулеба,
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