Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на поддержку России со стороны стран Африки и Латинской Америки. Об этом он заявил в интервью газете Mundo.
По его словам, Киев планирует сосредоточиться на Латинской Америке, чтобы показать ей «истинное лицо России». Он также вспомнил о недавней поездке в Африку и посетовал на то, что там также ощущается поддержка Москвы.
Кулеба отметил, что как в Латинской Америке, так и в Африке исторически сложилось хорошее отношение к России с советских времен.
«Но Россия — это не Советский Союз. Мы должны это объяснить», — заявил министр.
Ранее глава МИД Украины обвинил Иран в поставках оружия России. По его мнению, Российская армия использует беспилотники иранского производства для атак на объекты критической инфраструктуры. Тегеран, в свою очередь, отверг эти обвинения.