Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на поддержку России со стороны стран Африки и Латинской Америки. Об этом он заявил в интервью газете Mundo.

По его словам, Киев планирует сосредоточиться на Латинской Америке, чтобы показать ей «истинное лицо России». Он также вспомнил о недавней поездке в Африку и посетовал на то, что там также ощущается поддержка Москвы.

Кулеба отметил, что как в Латинской Америке, так и в Африке исторически сложилось хорошее отношение к России с советских времен.

«Но Россия — это не Советский Союз. Мы должны это объяснить», — заявил министр.