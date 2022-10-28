Штайнмайер назвал события на Украине "эпохальным переломом"

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что ФРГ и Россия в настоящее время являются противостоящими друг другу сторонами и что нынешние события на Украине являются "эпохальным переломом". С таким утверждением он выступил в пятницу в Берлине в ходе обращения к гражданам страны.

"Мир изменился после эпохального перелома - а это значит, что нам пора распрощаться со старыми шаблонами мышления и надеждами", - сказал Штайнмайер. "Это относится, в частности, к нашему взгляду на Россию", - добавил он.

В то же время Штайнмайер указал, что многие в ФРГ чувствуют связь с Россией и ее народом, любят русскую музыку и литературу.

"В Восточной Германии также есть очень разные, весьма противоречивые воспоминания о сорокалетней истории, которые до сих пор имеют влияние. На Востоке и на Западе благодарны за чудо объединения и не забывают, что оно осталось мирным благодаря [президенту СССР] Михаилу Горбачеву ", - резюмировал президент ФРГ.

В свою очередь, как пишет газета Der Tagesspiegel, ведущие германские политики отказались присутствовать на выступлении Штайнмайера в его резиденции - дворце Бельвю. В частности, ни канцлер ФРГ Олаф Шольц, ни федеральные министры не были в зале во время речи президента ФРГ. Председатель Бундестага Бербель Бас также не пришла в Бельвю. Присутствовавшие оппозиционные политики говорили о "вопиющем" поведении со стороны федерального правительства, в котором отсутствует какой-либо стиль. Отсутствие политиков было официально оправдано консультациями по вопросу о снижении цен на газ. В преддверии выступления Штайнмайера звучало предположение, что федеральный президент мог бы косвенно повлиять на действия правящей коалиции в условиях кризиса, но воздержался.