В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
47 минут назад

Штайнмайер назвал нынешние события на Украине "эпохальным переломом"

ТАСС

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что ФРГ и Россия в настоящее время являются противостоящими друг другу сторонами и что нынешние события на Украине являются "эпохальным переломом". С таким утверждением он выступил в пятницу в Берлине в ходе обращения к гражданам страны.

Штайнмайер назвал события на Украине "эпохальным переломом"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мир изменился после эпохального перелома - а это значит, что нам пора распрощаться со старыми шаблонами мышления и надеждами", - сказал Штайнмайер. "Это относится, в частности, к нашему взгляду на Россию", - добавил он.

"Если мы посмотрим на сегодняшнюю Россию, то там нет места старым мечтам. Сегодня наши страны противостоят друг другу", - подчеркнул глава германского государства.

Несколько лидеров ЕС допустили поражение Украины

В то же время Штайнмайер указал, что многие в ФРГ чувствуют связь с Россией и ее народом, любят русскую музыку и литературу.

"В Восточной Германии также есть очень разные, весьма противоречивые воспоминания о сорокалетней истории, которые до сих пор имеют влияние. На Востоке и на Западе благодарны за чудо объединения и не забывают, что оно осталось мирным благодаря [президенту СССР] Михаилу Горбачеву", - резюмировал президент ФРГ.

В свою очередь, как пишет газета Der Tagesspiegel, ведущие германские политики отказались присутствовать на выступлении Штайнмайера в его резиденции - дворце Бельвю. В частности, ни канцлер ФРГ Олаф Шольц, ни федеральные министры не были в зале во время речи президента ФРГ. Председатель Бундестага Бербель Бас также не пришла в Бельвю. Присутствовавшие оппозиционные политики говорили о "вопиющем" поведении со стороны федерального правительства, в котором отсутствует какой-либо стиль. Отсутствие политиков было официально оправдано консультациями по вопросу о снижении цен на газ. В преддверии выступления Штайнмайера звучало предположение, что федеральный президент мог бы косвенно повлиять на действия правящей коалиции в условиях кризиса, но воздержался.

В мире,Олаф Шольц,Михаил Горбачев,Франк-Вальтер Штайнмайер,Бундестаг,ЕС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители