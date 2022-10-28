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45 минут назад

Молдаван попросили не пугаться военной техники на улицах

Lenta.ru

В Министерстве обороны Молдавии попросили граждан не пугаться военной техники, которую они встречают на улицах Кишинева. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства республики.

Молдаван попросили не пугаться военной техники на улицах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Минобороны пояснили, что военную технику Национальной армии Молдавии можно было встретить на городских улицах в связи с проведением международных учений «Огненный щит 2022» и необходимостью перемещений военных транспортных средств из учебных центров в места постоянной дислокации.

Граждан также попросили воздерживаться от публикации в интернете фото соответствующей техники, чтобы «не генерировать интерпретаций».

Ранее в МВД Молдавии сообщали о проведении в Кишиневе учений с привлечением посольства США. Отмечалось, что в учебных маневрах будут участвовать тактические силы полиции.

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