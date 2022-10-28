Несколько лидеров ЕС допустили поражение Украины

Некоторые лидеры стран Евросоюза допускают поражение Украины в конфликте с Россией. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Его слова приводит Rzeczpospolita.

«У меня сложилось впечатление, что некоторые лидеры ЕС предпочли бы, чтобы все было по-старому. Они допускают, что конфликт можно закончить и проигрышем Украины», — сказал Моравецкий.

При этом называть имена глав стран ЕС, которые так думают, он отказался, отметив, что «не хочет их перечислять, но тенденция заметна». Она связана с тем, что некоторые европейские государства оказывают недостаточную поддержку Украине, пояснил он.