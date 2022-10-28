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11 минут назад

Моравецкий: некоторые лидеры ЕС допускают поражение Украины

Елена Прошина

Некоторые лидеры стран Евросоюза допускают поражение Украины в конфликте с Россией. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Его слова приводит Rzeczpospolita.

Несколько лидеров ЕС допустили поражение Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У меня сложилось впечатление, что некоторые лидеры ЕС предпочли бы, чтобы все было по-старому. Они допускают, что конфликт можно закончить и проигрышем Украины», — сказал Моравецкий.

При этом называть имена глав стран ЕС, которые так думают, он отказался, отметив, что «не хочет их перечислять, но тенденция заметна». Она связана с тем, что некоторые европейские государства оказывают недостаточную поддержку Украине, пояснил он.

В частности, в таком поведении он обвинил Германию. По мнению премьер-министра Польши, власти ФРГ, которая является «самой богатой страной в ЕС и одной из крупнейших экспортеров оружия в мире», могли бы сделать «гораздо больше для защиты ценностей Европы».

В мире,Матеуш Моравецкий,ЕС,
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