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26 минут назад

CNN: подозреваемый в нападении на мужа Пелоси был вооружен молотком

Газета.Ruиещё 5

Нападавший на мужа спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси Пола был вооружен молотком. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные полиции.

CNN: подозреваемый в нападении на мужа Пелоси был вооружен молотком
Фото: газета.ругазета.ру

«Пол Пелоси был атакован ночью и, по данным полиции, нападавший использовал молоток», — сообщил телеканал.

По информации СМИ, 82-летний Пелоси сможет «полностью оправиться» от инцидента, однако подробности его ранений не уточняются.

Ранее известно, что в дом Нэнси Пелоси ворвался неизвестный мужчина и напал на ее мужа Пола. Уточняется, что злоумышленник ворвался в резиденцию Пелоси в Сан-Франциско рано утром 28 октября — самой спикера палаты представителей в это время не было дома.

В августе Пол Пелоси был приговорен к пяти дням заключения, исправительным работам и штрафу за вождение в нетрезвом виде. На государственной трассе в Оквилле его Porsche 2021 года столкнулся с джипом 2014 года.

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