CNN: подозреваемый в нападении на мужа Пелоси был вооружен молотком

Нападавший на мужа спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси Пола был вооружен молотком. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные полиции.

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«Пол Пелоси был атакован ночью и, по данным полиции, нападавший использовал молоток», — сообщил телеканал.

По информации СМИ, 82-летний Пелоси сможет «полностью оправиться» от инцидента, однако подробности его ранений не уточняются.

Ранее известно, что в дом Нэнси Пелоси ворвался неизвестный мужчина и напал на ее мужа Пола. Уточняется, что злоумышленник ворвался в резиденцию Пелоси в Сан-Франциско рано утром 28 октября — самой спикера палаты представителей в это время не было дома.