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1 час назад

Несколько лидеров ЕС допустили поражение Украины

Lenta.ru

Некоторые лидеры стран Европейского союза (ЕС) допускают поражение Украины в текущем конфликте. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Rzeczpospolita.

Несколько лидеров ЕС допустили поражение Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У меня сложилось впечатление, что некоторые лидеры ЕС предпочли бы, чтобы все было по-старому. Допуская, что конфликт можно закончить в том числе и поражением Украины», — высказался глава правительства.

При этом он отказался называть имена конкретных политиков.

Моравецкий также уличил Берлин в недостаточной поддержке Киева.

«Германия как самая богатая страна в Европе и один из крупнейших экспортеров оружия в мире могла бы сделать гораздо больше для защиты ценностей Европы», — отметил он.

Ранее стало известно, что глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак умолял члена спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США, демократа Эрика Суолуэлла не прекращать помощь Украине.

В мире,Матеуш Моравецкий,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,ЕС,
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