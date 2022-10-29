Премьер Финляндии оценила вероятность размещения в стране ядерного оружия

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила в интервью Yle, что не считает вероятным размещение в стране ядерного оружия при вступлении в состав альянса.
«Я считаю очень важным, чтобы мы заранее не навязывали условия такого рода и не пытались ограничить наше собственное пространство для маневра, когда речь идет о постоянных базах или вопросах ядерного оружия», — сказала она.
Премьер также подчеркнула, что Финляндия и Турция не имеют нерешенных вопросов, мешающих им вступить в НАТО. Она выразила надежду на достижение прогресса по данному вопросу в ближайшее время.