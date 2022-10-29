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1 час назад

Премьер Финляндии Марин посчитала маловероятным размещение ядерного оружия в стране

Газета.Ruиещё 3

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила в интервью Yle, что не считает вероятным размещение в стране ядерного оружия при вступлении в состав альянса.

Премьер Финляндии оценила вероятность размещения в стране ядерного оружия
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Я считаю очень важным, чтобы мы заранее не навязывали условия такого рода и не пытались ограничить наше собственное пространство для маневра, когда речь идет о постоянных базах или вопросах ядерного оружия», — сказала она.

Премьер также подчеркнула, что Финляндия и Турция не имеют нерешенных вопросов, мешающих им вступить в НАТО. Она выразила надежду на достижение прогресса по данному вопросу в ближайшее время.

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