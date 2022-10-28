Небензя рассказал Совбезу ООН о беспилотниках США с зараженными комарами

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил в ходе третьего за последние трое суток заседания Совбеза организации, что США не смогут уйти от ответа, если будет доказано, что они нарушают конвенцию по биологическому оружию, сообщает НТВ.
По словам постпреда, у США имеется запатентованный дрон, который может переносить комаров, зараженных опасным вирусом.
«Такой беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров — переносчиков инфекций и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний», — поделился Небензя.
Он пояснил, что боевые комары могут быть более эффективными, чем «самое современное вооружение и военная техника». В пояснении к проекту указано, что зараженный военнослужащий не будет способен выполнять поставленные перед ним задачи.
В ответ постоянный представитель США при ООН заметила, что у США, как и у Украины, нет программы биологического оружия.
Ранее Небензя грозил США ответом на возможное использование биооружия на Украине.