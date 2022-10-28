Небензя рассказал Совбезу ООН о беспилотниках США с зараженными комарами

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил в ходе третьего за последние трое суток заседания Совбеза организации, что США не смогут уйти от ответа, если будет доказано, что они нарушают конвенцию по биологическому оружию, сообщает НТВ.

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По словам постпреда, у США имеется запатентованный дрон, который может переносить комаров, зараженных опасным вирусом.

«Такой беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров — переносчиков инфекций и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний», — поделился Небензя.

Он пояснил, что боевые комары могут быть более эффективными, чем «самое современное вооружение и военная техника». В пояснении к проекту указано, что зараженный военнослужащий не будет способен выполнять поставленные перед ним задачи.

В ответ постоянный представитель США при ООН заметила, что у США, как и у Украины, нет программы биологического оружия.