Вучич заявил о планах сотрудничать с НАТО

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что несмотря на то, что страна является военно-нейтральным государством, она все равно продолжит сотрудничество с НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сейчас в Белграде с визитом находится председатель военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр. Он проводит встречи с главой государства и командованием вооруженных сил.

«Хороший разговор с адмиралом Робом Бауэром, председателем военного комитета НАТО. Мир и деэскалация напряженности – ключевые задачи для всех нас. Сербия военно-нейтральна, но продолжит корректное сотрудничество с НАТО», - написал Вучич в соцсетях после встречи.

Отмечается, что Вучич и Бауэр обсудили развитие сотрудничества Сербии и НАТО на разных уровнях. Белград является участником программы «Партнерство ради мира».

«Президент Вучич сказал, что военнослужащие контингента КФОР имеют важную роль в поддержании мира и стабильности и защите сербов и других неалбанских общин в Косово и Метохии. <…> НАТО ценит Сербию как партнера и уважает ее военный нейтралитет», - отметили в администрации сербского лидера.