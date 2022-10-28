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33 минуты назад

Вучич заявил о планах сотрудничать с НАТО

Елена Прошина

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что несмотря на то, что страна является военно-нейтральным государством, она все равно продолжит сотрудничество с НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Вучич заявил о планах сотрудничать с НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас в Белграде с визитом находится председатель военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр. Он проводит встречи с главой государства и командованием вооруженных сил.

«Хороший разговор с адмиралом Робом Бауэром, председателем военного комитета НАТО. Мир и деэскалация напряженности – ключевые задачи для всех нас. Сербия военно-нейтральна, но продолжит корректное сотрудничество с НАТО», - написал Вучич в соцсетях после встречи.

Отмечается, что Вучич и Бауэр обсудили развитие сотрудничества Сербии и НАТО на разных уровнях. Белград является участником программы «Партнерство ради мира».

«Президент Вучич сказал, что военнослужащие контингента КФОР имеют важную роль в поддержании мира и стабильности и защите сербов и других неалбанских общин в Косово и Метохии. <…> НАТО ценит Сербию как партнера и уважает ее военный нейтралитет», - отметили в администрации сербского лидера.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не будет вступать в НАТО и не планирует вводить санкции против России. Он также опроверг сообщения о том, что Белград введет антироссийские санкции с 1 января.

В мире,Александр Вучич,НАТО,
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