В Великобритании один из самых низких уровней запасов газа в Европе, заявил владелец British Gas Крис О'Шеа. Об этом пишет Mirror.

По его словам, в Германии запасов хватит на 89 дней, во Франции - на 103 дня, в Нидерландах - на 123 дня, а в Британии - лишь на 9, что является одним из самых низких показателей в Европе.

Он также отметил, что энергетическая компания вновь открывает свое подземное хранилище газа Rough, которое повысит мощности по хранению газа в Британии на 50% и станет ключевым для страны зимой.