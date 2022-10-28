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24 минуты назад

British Gas: В Британии осталось газа на 9 дней

Российская Газета

В Великобритании один из самых низких уровней запасов газа в Европе, заявил владелец British Gas Крис О'Шеа. Об этом пишет Mirror.

По его словам, в Германии запасов хватит на 89 дней, во Франции - на 103 дня, в Нидерландах - на 123 дня, а в Британии - лишь на 9, что является одним из самых низких показателей в Европе.

Он также отметил, что энергетическая компания вновь открывает свое подземное хранилище газа Rough, которое повысит мощности по хранению газа в Британии на 50% и станет ключевым для страны зимой.

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Британия перестала покупать российский газ в конце марта. С тех пор голубое топливо поступает в страну из Норвегии и США, что привело к росту стоимости электроэнергии и отопления.

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